Em Xapuri, polícia prende homem que se passava por policial militar

As vendas no varejo do Acre cresceram 1,5% em novembro de 2021 na comparação com o mês de outubro mas caíram 8,4% quando se compara com o mesmo mês de 2020.

Em novembro aconteceu a tradicional Black Friday, que costuma agitar o comércio mas o Acre absorveu pouco -ou, se comparando com o anterior, nada dos efeitos dessa promoção. Os dados constam da Pesquisa Mensal do Comércio (PMC) divulgada nesta sexta-feira (14) pelo IBGE.

Já o varejo ampliado, que leva em conta o mercado de peças e acessórios para veículos, material de construção, combustíveis e lubrificantes, sofreu igualmente com o mercado geral e caiu 10% comparando novembro/21 com novembro/20.

O varejo do Acre vinha em linha crescente após forte oscilação nestes meses de pandemia mas mesmo com a Black Friday não conseguiu resultado expressivo.

O IBGE considera que vários fatores contirbuiram para o resultado negativo no varejo ampliado: Inflação alta no grupamento de alimentação no domicílio, que aumentou 9,66% em novembro 2021. Além disso, a inflação do setores mobiliário: 16,69% em novembro 2021, contra -6,38% em novembro 2020; eletrodomésticos e equipamentos’: 12,75% em novembro 2021, contra 3,01% em novembro 2020; ‘Vestuário’: 8,72% em novembro 2021, contra -1,7% em novembro 2020; ‘Combustíveis (veículos)’: 52,77% em novembro 2021, contra 1,92% em novembro 2020; ‘Automóvel novo’: 14,24% em novembro 2021, contra 2,57% em novembro 2020.

Contribuíram também com a queda nas vendas o aumento no custo médio do m² da construção civil: 20,33% em novembro 2021, contra 8,3% em novembro 2020; Dólar alto: R$ 5,56 em novembro 2021.

Houve crescimento no varejo nacional. O volume de vendas no país cresceu 0,6% em novembro, na comparação com o mês anterior (0,2%). Mesmo com o avanço, mais da metade das atividades tiveram resultado negativo no período. No ano, o varejo acumula alta de 1,9% e nos últimos doze meses, também crescimento de 1,9%.