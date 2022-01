Acre mantém alto índice de novos casos com quase 300 infectados por Covid em 24 horas

Mizael Ribeiro Saboia foi preso na noite dessa quinta-feira, 13, por estar atuando como médico mesmo sem o registro profissional cadastrado junto ao Conselho Regional de Medicina no Acre (CRM-AC). Ele foi pego em flagrante enquanto realizava procedimento cirúrgico de implante de prótese de mama no Laboratório Lúcio Brasil, localizado na Travessa Guaporé, bairro Cerâmica, em Rio Branco.

Mizael já respondeu processo na 2ª Vara Criminal de Rio Branco pelo mesmo crime: exercício ilegal da medicina no ano de 2016. Ele foi denunciado pelo Conselho Regional de Medicina do Acre (CRM-AC) em meados de julho de 2020 ao Ministério Público do Estado do Acre, após uma paciente sofrer lesões que, segundo o CRM, teriam sido provocadas pelos atos cirúrgicos inapropriados praticados pelo falso médico. O ofício foi entregue à titular da 2ª Promotoria Criminal, promotora Joana D’Arc Dias Martins.

O detido é formado em medicina numa faculdade do exterior e não tem revalidação de diploma, ou seja, não tem registro no Conselho de Classe e, portanto, não pode exercer a profissão. De acordo o Delegado José Adonias, coordenador adjunto da Delegacia da 1ª Regional, Mizael praticava as cirurgias pelo período da noite, e possuía uma agenda com vários clientes que realizavam o procedimento de forma ilegal.

“Nós estávamos investigando este caso há algum tempo, e percebemos que Mizael fazia as cirurgias pelo turno da noite e hoje recebemos a denúncia que ele estava fazendo uma cirurgia irregularmente, por não possuir o CRM. Quando chegamos ao local, o falso Médico estava colocando uma prótese nos seios de uma paciente. Aguardamos ele terminar o procedimento e em seguida concluímos a prisão. No local apreendemos a agenda do investigado e percebemos que ele possui muitas clientes que fazem esse procedimento de forma ilegal”, disse o delegado.

Após terminar a cirurgia, a paciente recebeu todos os atendimentos médicos por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e foi levada pela própria ambulância a Delegacia da Cidade do Povo para registrar o boletim de ocorrência.

A presidente do CRM, Leuda Dàvalos, informou ao ac24horas que o conselho vem fiscalizando e recebendo denúncias, no intuito de coibir essas práticas ilegais da medicina. “Esse é mais um trabalho do Conselho Regional de Medicina do Acre (CRM-AC), desde de 2016 que a gente vêm fiscalizando, recebendo denúncias, constatamos que Mizael Ribeiro exercia a medicina ilegalmente no nosso país fazendo os procedimentos estéticos. Denunciamos a Polícia Civil já que o CRM não reconhece ele como médico e hoje o falso médico foi preso na clínica realizando o procedimento estético sem as mínimas condições em um local inapropriado”, concluiu.

Saboia foi preso e encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla) e em seguida assinou o Termo Circunstancial de Ocorrência (TCO) e foi liberado, uma vez que, a lei para este tipo de crime é branda.