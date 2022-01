Fonte: Freepik

Criado pelo grupo de desenvolvedores GB Group, o aplicativo oficial WhatsApp GB é uma versão modificada e melhorada do WhatsApp Messenger. A função do GBWhatsApp é melhorar as funções já existentes no WhatsApp Messenger e trazer funções extras que atendam seu público alvo (a maioria jovens).

Hoje em dia o aplicativo de mensagens WhatsApp GB se popularizou principalmente no Brasil e segue alcançando maior número de usuários ao redor do mundo todo. Muitas pessoas já deixaram o aplicativo original WhatsApp de lado para se juntar à comunidade do WhatsApp GB.

Mas porque ele está sendo tão requisitado assim? A rede social WhatsApp GB possui muito mais funções do que o WhatsApp que estamos acostumados. E quando eu digo muito mais, não é simplesmente por dizer, e sim porque ele realmente tem muito mais funcionalidades exclusivas e úteis para seus usuário que as funções que o WhatsApp Messenger nos oferece.

Mas o WhatsApp GB é uma plataforma segura para seus usuários? Bom, por um lado sim, já que seus desenvolvedores afirmam usar a mesma criptografia de ponta a ponta da versão oficial do WhatsApp Messenger. Porém o único risco está ao fazer seu download, pois alguns sites não são seguros, então se o usuário não escolher um site confiável, o risco de pegar um vírus em seu aparelho celular e ocorrer invasão de privacidade é um pouco maior.

Como funciona o WhatsApp GB? Confira suas funcionalidades e como usá-lo

Como funciona o WhatsApp GB

O WhatsApp GB basicamente funciona como o WhatsApp normal, a troca de mensagens e mídias é normal, as funções básicas do WhatsApp Messenger, como ocultar visto por último, tirar visualização, e todas as outras ferramentas estão presentes nesta plataforma e ainda com mais funções parecidas e melhoradas. As configurações do WhatsApp Messenger também estão presentes no WhatsApp GB PRO.

Resumindo, tudo que o WhatsApp Messenger possui, o WhatsApp GB também vai ter, mas acompanhado de outros recursos adicionais.

funcionalidades do WhatsApp GB

Fora os recursos do próprio WhatsApp Messenger que o WhatsApp GB também conta, o WhatsApp GB possui muitas outras funcionalidades.

O bom disso, é que se o usuário não se adaptar tão cedo às funções do WhatsApp GB, ele pode continuar usando as configurações da versão original do WhatsApp Messenger.

Funcionalidades do aplicativo oficial WhatsApp GB

Colocar o tema que desejar e editá-lo sempre que quiser conforme sua necessidade

Mudar a cor do aplicativo

Mudar a cor das letras, dos recibos de leitura (que no WhatsApp Messenger são azul por padrão)

Colocar vídeos mais longos nos seus status

Permanecer online 24h por dia mesmo sem estar mexendo

Enviar arquivos de vídeo de 50MB em vez apenas 16MB como no WhatsApp Messenger

Enviar arquivos de áudio de 100MB em vez de apenas 16MB

Desligar a internet apenas do WhatsApp sem precisar desligar a de seu celular

Fixar mais de 3 conversas e grupos nos bate papos

Organizar o tema em colunas (uma coluna apenas para conversas, uma apenas para grupos, e as outras para status e ligações, como já estamos acostumados)

Mostrar a guia de lista de contatos em diferentes estilos

Capacidade de diferenciar mensagens de transmissão para mensagens normais

Clicar nos links na mesma hora, sem precisar salvar algum contato para essa função

Mudar qualquer coisa do app do jeito que quiser

Não mostrar o nome nem a data ao fazer a cópia de mais de uma mensagem

Colocar nomes de grupos com até 35 caracteres

Poder enviar 90 mídias de uma única vez, diferente do WhatsApp Messenger que só possibilita 30 de uma vez

Salvar em seu dispositivo qualquer status dos contatos

Visualizar status sem que a pessoa saiba que você viu

Ocultar visualização

Copiar status de forma seletiva

Ocultar seu visto por último somente para alguns contatos

Ligar direto em um número de telefone pelo app

Envio de resposta automática

Colocar frases em seu status com até 255 caracteres e não apenas 139 como no WhatsApp Messenger

Mudar os estilos das bolhas

Usar dois números no mesmo aplicativo

Ter conversas secretas

Remover a escrita de “Encaminhada” nas mensagens que você encaminhar

Aumentar as fontes ou diminuir

Escolher e baixar temas com desenhos de fundo

Enviar gifs em formato de figurinha

Localizar a cidade que determinado contato está, a partir de um link enviado

Notificar quando tal contato (ou todos) aparecer online