Polícia acaba com racha entre motos, apreende veículos e multa condutores

A Polícia Militar de Cruzeiro do Sul acabou como racha que reunia vários jovens na Estrada do Canela Fina, situada em Cruzeiro do Sul, na tarde dessa terça-feira (11). Apreendeu motos e aplicou multas.

A denúncia chegou para a PM via COPOM. Os moradores informaram que várias motociclistas estavam usando a via pública para praticar rachas e empinar as motos e eles temiam os acidentes. As guarnições do Pelotão de Trânsito – Peltran, com o apoio da Rádio Patrulha foram até o local e conseguiram flagrar os condutores e aplicar as medidas cabíveis.

O comandante da Polícia Militar de Cruzeiro do Sul, tenente coronel Edvan Rogério, cita que este ano duas pessoas já morreram vítimas de acidentes de trânsito e pede cautela.

“Já estamos com um início de ano com o registro de duas mortes no trânsito em Cruzeiro do Sul, devemos buscar evitar ao máximo que esse quadro se agrave e essas ações de fiscalização serão muito importante durante este ano”, relatou