Neném Almeida alerta possibilidade de greve dos servidores bancários no Acre

Passa de 1,6 mil o número de pacientes atendidos pelo programa Telessaúde nos 22 municípios do Acre em 2021, entre fevereiro e dezembro, segundo a Secretaria de Estado da Saúde.

Esse projeto foi idealizado numa parceria entre o Ministério da Saúde e o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e desenvolvido pelo Hospital Albert Einstein para ofertar assistência médica especializada no Norte do Brasil, por meio de Telemedicina.

Seis municípios acreanos fazem o atendimento por telefone: Rio Branco, na Policlínica Barral y Barral e na Policlínica Tucumã; Sena Madureira, na Unidade Básica de Saúde (UBS) Elson Damasceno; Feijó, na UBS Augusto Diamantino Macedo; Tarauacá, na UBS 24 de Abril; Brasiléia, na UBS Tufic Mizael; e Xapuri, na UBS Tia Vicência.

O principal objetivo do projeto é levar atendimento especializado à população, para diminuir a necessidade de Tratamento Fora de Domicílio (TFD).

A coordenadora Geral do Telessaúde Acre, Mônica Morais, explica que os atendimentos pelo serviço são importantes para auxiliar os médicos no estado: “O serviço de Telemedicina garante agilidade no tratamento, pois o paciente não precisa sair do seu município de residência, o que diminui o custo de deslocamento e reduz a fila da Fundação Hospitalar Estadual do Acre (Fundhacre)”.

No levantamento feito pela gestora foram realizados cerca de 160 atendimentos por mês, e oito consultas especializadas são realizadas por dia. Um médico da Atenção Básica acompanha o paciente durante a consulta com o especialista e se responsabiliza por preencher a documentação referente à solicitação de exames e prescrição de medicamentos, sempre seguindo as recomendações do especialista.

“O paciente é atendido primeiro na Atenção Básica, e o médico pode identificar a necessidade da consulta com um especialista. Caso necessário, um agendamento será solicitado ao Hospital Albert Einstein, que designa um profissional da saúde para a especialidade necessária”, conclui Monica Morais.