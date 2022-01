Mais de 1,6 mil pacientes foram atendidos pelo Telessaúde no Acre em 2021

O governador Gladson Cameli (Progressistas) usou as redes sociais nesta quarta-feira, 12, para anunciar que embarcou com destino a cidade de Porto Alegre, no Estado do Rio Grande do Sul, em busca de investidores para o Programa Melhor Emprego.

De acordo com o chefe do executivo, na primeira visita a expectativa é trazer ao Acre a geração de 150 empregos diretos junto a FASA América Latina que tem filial no município de Cruzeiro do Sul. “A expectativa é grande e vocês vão acompanhar a nossa visita. Essa é a primeira etapa do programa”, escreveu Cameli.

O Programa Melhor Emprego é uma iniciativa liderada pelo governo do estado que tem como principal objetivo criar mecanismos e buscar alternativas, em parceria com a iniciativa privada, que resultem em mais oportunidades para a população, por meio da geração de emprego e renda.

Entre as medidas anunciadas pelo próprio governador, durante apresentação do programa, está a prospecção dos 50 maiores grupos empresariais do país. A ideia é apresentar as potencialidades, dá segurança jurídica e criar um ambiente extremamente favorável para instalação de novos empreendimentos no Acre.