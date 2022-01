Gladson viaja ao Rio Grande do Sul e diz que deverá trazer ao Acre mais de 150 empregos

O goleiro Carlos, que entrou no lugar de Tomate e tornou a substituição na hora de um pênalti contra o Atlético Mineiro o grande assunto da Copa São Paulo de Futebol Júnior, também se deu bem na competição.

Comprovando que sua entrada não foi algo impensado ou surgido do improviso da comissão técnica, o jovem goleiro de apenas 15 anos já está com acordo fechado para ser contratado pelo Fluminense do Rio de Janeiro. De acordo com o técnico Kinho, restam poucos detalhes para assinatura de contrato de um ano do goleiro. “Já está fechado, ele vai para o Fluminense e o que falta é apenas a definição do percentual que vai para o Andirá para assinar o contrato”, disse ao ac24horas.

O goleiro chama atenção pela altura e pela idade. Com apenas 15 anos, Carlos tem 1,91m de altura. No futebol moderno, a estatura é fator decisivo para o sucesso. Além do Fluminense, Carlos foi contatado para períodos de testes no Flamengo e no Red Bull Bragantino, mas optou pela proposta do tricolor das Laranjeiras.

Outro jogador que aproveitou bem a Copinha e já assinou contrato foi o centroavante Ruan, de 17 anos, que foi contratado pela Ferroviária de Araraquara. O jogador nem voltou ao Acre e já está integrado ao time do interior de São Paulo.

Tomate continua notícia e foi comentado pelo maior streamer brasileiro

Já o goleiro Tomate continua na crista da onda, mas ainda não definiu seu destino. O mais provável é que o goleiro seja emprestado ao Botafogo do Rio de Janeiro pelo período de um ano.

O goleiro retornou a Rio Branco onde agora convive com a fama repentina, sendo inclusive procurado para ser garoto propaganda de algumas lojas, até o desfecho das negociações para definição de seu novo clube.

Tomate foi assunto do streamer brasileiro Casimiro, que é um dos mais populares do país, que já recebeu até convites do craque Neymar para suas famosas festas. Streamer é o termo para quem trabalha com transmissão e distribuição de conteúdo no mundo dos jogos eletrônicos.

Ao contrário da maioria, Casimiro defendeu o técnico Kinho. “Eu não entendi porque a galera ficou revoltada, eu não acho que o técnico não errou”. Com dúvidas sobre o nome do time acreano, o streamer defende Kinho. “Aquele era o jogo da vida dos caras. O Tomate é um goleiro baixo. Inverte, e se dá certo e o outro goleiro pega? tudo mudava”, explica.

Casimiro ainda comenta, sem lembrar do caso do goleiro Weverton, que foi revelado em uma Copa São Paulo e hoje é um dos principais jogadores do país na profissão, que o tipo de teste o qual Tomate foi convidado a fazer no Atlético Mineiro nunca deu certo. “Eu nunca vi isso dar certo. Toda Copinha tem uma história assim. Todos os anos tem algo assim. Eu fiquei sensibilizado com o choro do Tomate, mas não acho que o treinador errou, ele quis dá uma de gênio”, afirma.

Assista aqui: