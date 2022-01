Avança PL que dá nome de Dom Moacyr à Ponte do Madeira

Os deputados estaduais Jenilson Leite (PSB) e Neném Almeida (Podemos) estiveram no Pronto-Socorro de Rio Branco nesta terça-feira, 11, para cobrar melhorias nos serviços que sai oferecidos à população

A vista constatou que a unidade vem passando por uma sobrecarga de pacientes, não tendo equipe necessária para o atendimento adequado para os pacientes e além de falta de alguns medicamentos.

“É necessário de um olhar especial do atual governo do Acre, nestes setores e nos demais, são necessários mais investimentos para que o fluxo do PS funcione e seja satisfatório para os pacientes e não sobrecarregue as equipes de saúde”, disse Jenilson.

O deputado destacou que a visita é para unir forças, “Nossa visita foi para tentar ajudar de alguma forma o melhor funcionamento do Pronto Socorro. Sabemos que o serviço de clínica é muito negligenciado, mas isso vem de muito tempo. Esses são os primeiros serviços que o paciente recebe quando entra no PS com alguma enfermidade”, destacou Leite.

Jenilson também parabenizou os profissionais de saúde pelo esforço feito para cuidar da população, “Parabenizo todos os profissionais de saúde que fazem um esforço gigantesco nas condições adversas de trabalho para cuidar da melhor maneira possível da nossa população”.

Para o presidente interino do Sindmed, Dr. Gilson Lima, às visitas técnicas estão sendo feitas desde 2020, “Enquanto sindicato médico, essa visita é um processo contínuo que estamos realizando desde 2020. Em cada visita nós nos deparamos com situações ruins para a equipe médica e essa visita mostrou que os médicos estão sobrecarregados, com uma escala de serviço defasada. E com esse olhar técnico é importante que a gestão faça sua parte, pois não faz sentido estarmos no processo de contribuir e somar, e não termos esse olhar diferenciado da gestão. E foi importante o convite do deputado Jenilson Leite, para que possamos unir forças e chegarmos a uma solução”.