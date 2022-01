PRF diz que não haverá restrição de pesos de veículos nas rodovias do Acre em 2022

Por decisão do juiz da 2ª Vara Criminal de Rio Branco, Raimundo Nonato da Costa Maia, o presidiário Isaías Pereira da Silva, conhecido no mundo do crime como “Profeta do CV”, foi condenado a 6 anos, 9 meses e 2 dias de reclusão em regime fechado.

Ele é acusado de infringir o artigo 33 da Lei 11.343 e não terá o direito de recorrer da sentença em liberdade por tráfico de drogas e outros antecedentes criminais. “Profeta do CV” foi preso no dia 18 de agosto do ano passado.

Ele foi detido quando integrantes de uma guarnição do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) faziam um patrulhamento numa área de alto risco do “Morro do Marrosa”, no bairro Preventório, quando abordaram o suspeito numa residência onde apreenderam 25 quilos de maconha e oxidado de cocaína, além de 12 projéteis de fuzil 762 e 4 de calibre 44, munições de uso exclusivo das forças de segurança.

“Profeta do CV” vai cumprir a pena na Unidade de recuperação social Dr. Francisco D’Oliveira Conde, em Rio Branco.