Bolsonaro cria comitê gestor contra Covid-19 em índios isolados

O ano de 2022 começou com bônus 20,41% de garantia no preço do açaí em fruto cultivado e comercializado no Acre. Foi publicada nesta segunda-feira (10) no Diário Oficial da União a portaria 22, do Ministério da Agricultura, define que os preços de mercado e os bônus de desconto referem-se ao mês de dezembro de 2021 e têm validade para o período de 10 de janeiro de 2022 a 9 de fevereiro de 2022.

A portaria indica que o preço de mercado do açaí de cultivo é de R$1,17 por quilo, mas com o incentivo do governo o produtor recebe R$1,47/kg. A diferença, ainda pequena, é a maior dos últimos meses para o bônus do Governo Federal ao açaí cultivado no Acre.

O bônus é concedido no âmbito do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar é um programa do governo federal com o objetivo de prestar atendimento diferenciado aos pequenos agricultores — aqueles cuja produção é resultado de sua própria força de trabalho ou da mão de obra familiar.

O intuito é fortalecer as atividades desenvolvidas pelo pequeno agricultor, também conhecido como agricultor familiar, integrando-o à cadeia do agronegócio por meio da modernização do sistema produtivo. Com isso, o produto fabricado por ele passa a contar com um valor agregado, o que, no final, também refletirá em um aumento da renda familiar.

Veja a nova tabela de bônus dos produtos da agricultura familiar para este mês no Brasil: https://in.gov.br/web/dou/-/portaria-spa/mapa-n-22-de-6-de-janeiro-de-2022-372774903