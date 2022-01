Produtores rurais fecham entrada do Terminal Urbano cobrando melhorias de ramal no Quixadá

Produtores rurais do bairro Quixadá, em Rio Branco, resolveram realizar uma manifestação em frente ao Terminal Urbano nesta segunda-feira, 10, cobrando da prefeitura melhorias no ramal para garantir trafegabilidade aos moradores.

Em forma de protesto, os moradores fecharam a entrada do terminal paralisando as atividades do transporte público que já se encontra em colapso por conta do abandono do serviço por parte da empresa Viação Auto Floresta.

De acordo com um dos manifestantes, José Abreu, a prefeitura havia prometido realizar a recuperação dos principais trechos do local, no entanto, nenhuma providência foi tomada. “Eles prometeram que iria fazer a pavimentação, nada foi feito, estamos sem condições de trafegabilidade”, contou.

Entretanto, após alguns minutos de protesto, a manifestação encerrou após o diretor-presidente da Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco (Emurb), José Assis Benvindo, garantir, durante entrevista na Rede Amazônica que a equipe da prefeitura deverá realizar serviços paliativos no Quixadá. “Até quarta-feira vamos entrar com a equipe paliativa, no verão vamos fazer um serviço completo”, declarou.