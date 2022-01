Linhas de ônibus abandonadas em Rio Branco voltam a funcionar nesta segunda-feira

Poucos dias após médicos denunciarem grande quantidade de lixo infectado acumulado dentro da Unidade Básica de Saúde (UBS) Vitória, em Rio Branco, a prefeitura municipal emitiu uma nota afirmando que que a responsabilidade contratual, firmada com a empresa, foge, do contexto firmado. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), já havia sido notado que a empresa apresentava falhas na execução dos serviços.

“Por tal motivo, a mesma já foi notificada por duas vezes. Não compactuando com tal atitude, sem que haja uma solução imediata. Informamos que será elaborado um novo termo de referência para realização de nova licitação de contrato com outra empresa dedicada aos serviços a serem executados”, declarou a Secretária Municipal de Saúde, Sheila Andrade.

Conforme a prefeitura, o contrato com a empresa que recolhe o lixo hospitalar está vigente, no entanto, não caberia a suspensão dos serviços pela empresa contratada. “Pedimos desculpas pelos transtornos e reiteramos, o nosso compromisso, de melhor atender, com eficiência, humanização e dignidade”, concluiu.

Entenda o caso

Durante a primeira fiscalização de 2022 realizada pelo Conselho Regional de Medicina do Acre (CRM-AC), realizada na semana passada, foi constatada a presença de lixo infectante acumulado em UBS’s de Rio Branco. Segundo informações repassadas ao Conselho, o material não é coletado desde dezembro do ano passado por conta de problemas no contrato com a empresa responsável.

Como a UBS do bairro Vitoria não possui local adequado para o armazenamento de lixo hospitalar, o material está sendo deixado no expurgo – equipamento usado para despejo de sangue, secreções e líquidos provenientes de procedimentos.

A equipe de fiscalização também constatou a falta de vacinas de rotina, especialmente as de crianças, e de medicamentos. Um relatório vai ser elaborado pelo CRM-AC e encaminhado para a Secretaria Municipal de Saúde de Rio Branco e ao Ministério Público do Estado do Acre para que sejam tomadas as devidas providências.