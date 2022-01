Gladson decreta situação de emergência após aumentos nos casos de Covid-19 e síndrome gripal

O governador Gladson Cameli (Progressistas) resolveu seguir o exemplo do prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, também do Progressistas, e decretou ‘Situação de Emergência’, em razão da superlotação das unidades estaduais de saúde causada pelo surto de Síndrome Gripal e Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG). O decreto foi publicado em edição extra do Diário Oficial desta segunda-feira, 10.

O governo levou em consideração a edição do Boletim Info Gripe da Fiocruz referente a semana epidemiológica 48, aponta tendência de alta no número de casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave no estado do Acre, juntamente com 11 estados da federação.

No ano passado, a Comunicação de Risco da Rede CIEVS já apontava aumento de casos de Influenza em diversos lugares do Brasil, inclusive com identificação do vírus H3N2,

Além disso, a coleta de dados das unidades estaduais de saúde apresentou aproximadamente treze mil atendimentos de casos suspeitos de Síndrome Gripal, no período de 1º a 31 de dezembro de 2021 e a superlotação por internações referentes a síndrome gripal nas unidades do interior e da capital, com aumento na taxa de internação de até 120% (cento e vinte por cento). “Fica declarada, no âmbito do Estado do Acre, a existência de situação anormal caracterizada como Situação de Emergência, em razão da superlotação das unidades estaduais de saúde causada pelo surto de Síndrome Gripal e Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG)”, diz o decreto.

Com a situação de emergência, fica autorizada a adoção de medidas administrativas urgentes que se mostrem necessárias à manutenção ou ao restabelecimento da capacidade de resposta do Poder Público para o enfrentamento da Situação de Emergência. O decreto tem vigência pelo prazo de 90 (noventa) dias, prorrogável por igual período.