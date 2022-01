Danilo Lovisaro se reúne com Gabinete Militar de Segurança

Nesta segunda-feira, 10, o procurador-geral de Justiça eleito, Danilo Lovisaro do Nascimento, reuniu-se com o chefe do Gabinete Militar de Segurança Institucional (GMSI), coronel aposentado da Polícia Militar do Acre, Romário Célio Barbosa. A reunião faz parte do processo de transição da gestão institucional no Ministério Público do Estado do Acre (MPAC).

O novo procurador-geral, que tomará posse no próximo dia 24, tem se dedicado a ouvir integrantes da Administração Superior, órgãos auxiliares e administrativos, e para isso, iniciou uma série de encontros ainda durante o recesso forense.

A intenção é se reunir com os setores para receber os relatórios das ações realizadas, além de propor e ouvir sugestões para melhorar o trabalho que vem sendo desenvolvido.

No encontro desta segunda-feira, Danilo Lovisaro acompanhou a apresentação de relatórios de produtividade, estrutura de pessoal, entre outros pontos, e defendeu propostas de melhorias para a segurança orgânica do MPAC, a partir da implementação de soluções práticas e tecnológicas.

Participaram da reunião, a atual procuradora-geral de Justiça, Kátia Rejane de Araújo Rodrigues, a procuradora de Justiça Rita de Cássia Nogueira de Lima, que assumirá o cargo de procuradora-geral adjunta para Assuntos Administrativos e Institucionais, o promotor Glaucio Oshiro, indicado para a Secretaria- Geral, e a promotora de Justiça Marcela Ozório.

Na terça-feira, 11, o procurador-geral eleito reúne-se com a Diretoria de Controle Interno. Também para esta semana estão programadas reuniões com as Diretorias de Administração e de Gestão com Pessoas.