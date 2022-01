Cruzeiro do Sul apresenta leve redução no atendimento de gripe; saúde mantém alerta

O paciente José Glório do Carmo, de 77 anos, que foi transferido de Feijó para Cruzeiro do Sul com Covid-19, morreu na noite da última sexta-feira, 7, ainda no Pronto-Socorro do Hospital do Juruá, antes de ser transferido para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital de Campanha.

É a primeira morte por Covid-19 de 2022 em Cruzeiro do Sul, que não registrava óbitos pela doença desde o dia 15 de dezembro, quando dois homens morreram vítimas da doença no Hospital de Campanha, um de 71 anos e outro de 48 anos

Nesta segunda-feira, 10, há um total de 7 pacientes na unidade hospitalar, sendo 6 na clínica e 1 na UTI. Segundo o Boletim do Hospital de Campanha, entre os internados no local há 1 paciente que testou positivo para Covid-19, 1 ainda sem confirmação e

suspeito de Covid-19 e 4 suspeitos de Influenza.

Segundo a Assessoria de Comunicação, os pacientes de Covid-19 e influenza estão em locais separados durante a internação. A coordenação da Regional de Saúde do Juruá, já acenou com a possibilidade de reativar os 60 leitos de enfermaria do Hospital de

Campanha que estão sem uso desde o final de dezembro do ano passado para atender os pacientes de síndrome gripal.

Na última sexta-feira, 7, os leitos do Pronto-Socorro e da clínica médica do Hospital do Juruá estavam lotados com pacientes com síndromes gripais.