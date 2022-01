Colisão entre veículos deixa um ferido e fecha parte da BR-364

O aprovado no concurso do Cadastro de Reserva da Polícia Civil, Jorge Orleans, que passou 35 dias acorrentado em frente ao Palácio Rio Branco, em protesto pelo descumprimento do acordo firmado entre o governador Gladson Cameli e os demais membros do cadastro de reserva do concurso da Polícia Civil, se filiou nesta segunda-feira, 10, ao Partido do Cidadania, cujo presidente é o pré-candidato ao governo, professor David Hall e anunciou que disputará a eleição para deputado estadual nas eleições deste ano.

O convite foi feito por David Hall, juntamente com o pré-candidato ao Senado Leandro Costa, que já é do quadro da Polícia Civil e que foi o primeiro cidadão acreano a protocolar pedido de impeachment contra o Governador do Acre. “É uma honra receber nas fileiras do nosso partido um jovem tão aguerrido que entrou pra história do Acre pela sua coragem, luta e determinação”, afirmou David Hall.

Orleans disse que a sua luta agora será em servir a população do estado. “Entro na política para servir ao povo do Acre e para quebrar as correntes da mentira, da enganação e da corrupção! Vamos dá as mãos em uma corrente do bem para juntos fazer a mudança que nossa população tanto almeja”, concluiu Jorge.

Sobre a promessa não cumprida, Costa voltou a afirmar que o que Gladson fez com Jorge Orleans e com o Cadastro de Reserva da PC equipara-se a um estelionato eleitoral e que Jorge vai representar muito bem a população do Acre e o Partido Cidadania na Assembleia Legislativa, caso venha a ser eleito.