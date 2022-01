Renan Bolsonaro, o filho 04 do presidente, vem ao Acre participar de futebol solidário

O Instituto São José, um das escolas mais tradicionais de Rio Branco, surpreendeu pais e estudantes do 9º ano do ensino fundamental ao anunciar que este ano a escola não terá turmas do 1º ano do ensino médio. De acordo com o comunicado, em 2022 a unidade de ensino permanece com turmas do 2º e 3º anos, no ano que vem apenas turmas do último ano e em 2024 o ensino médio deixa de existir completamente na escola.

A reclamação foi geral, principalmente de alunos que já estão na escola desde as primeiras séries e que possuem uma identificação com a escola.

O ac24horas procurou explicações junto à Secretaria Estadual de Educação (SEE). A gestão infomrou que o ordenamento da rede é uma ação que vem acontecendo de forma gradual nos últimos anos. Em relação a retirada gradual do Ensino Médio na Escola São José já era algo que vinha sendo acertado junto a equipe gestora da unidade.

A SEE explica que com a obrigatoriedade da implantação do Novo Ensino Médio em todo o país a partir do ano letivo de 2022 o ideal é que se tenha unidades de ensino que ofertem exclusivamente essa etapa para cumprir com as novas exigências.

Em relação aos alunos, o governo diz que os estudantes que estão concluindo o 9º ano do Ensino Fundamental permanecem com vaga garantida em escolas da rede pública pertencentes à mesma regional. Ressaltando que apenas na regional do centro da cidade o Estado possui outras 4 escolas que ofertam esta etapa do Ensino Básico: CEBRB, José Rodrigues Leite, Colégio Acreano e João Calvino. Além disso, os pais ou responsáveis têm ainda a possibilidade de solicitar vaga em escolas de Ensino Médio situadas na regional mais próxima à suas residências.