Polícia recupera cinco novilhas furtadas e prende uma pessoa em flagrante

A partir deste domingo, 9, a Urap Maria Barroso, localizada na região da Sobral, se torna referência para o atendimento de pacientes com sintomas da síndrome gripal. A decisão da prefeitura de Rio Branco busca conseguir atender com mais qualidade os pacientes que têm lotado as unidades de saúde por conta do surto de gripe que se espalhou na capital acreana. Além do atendimento com médico e a dispersão de medicamentos, a unidade também faz teste da Covid-19 em livre demanda, ou seja, não há a necessidade de um pedido médico.

Outra vantagem do atendimento na Urap Maria Barroso é a ampliação do horário. A partir de agora, a unidade atende das 7 da manhã às 22 horas, todos os dias da semana.

O atendimento exclusivo e a realização de exames devem contribuir para diminuir a subnotificação de casos de Covid-19, já que as autoridades de saúde acreditam que por conta dos sintomas serem parecidos muitos casos da pandemia estão sendo tratados como gripe.

Uma equipe do ac24horas esteve na Urap nesta manhã e verificou que a unidade não está lotada, o que facilita o atendimento de quem precisa. “Estamos com dois médicos agora pela manhã, teremos um pela tarde e dois no período da noite, até às 22 horas. Temos também a entrega de medicamentos, tanto que se alguém for consultar em uma UPA, por exemplo, e precisar da medicação pode passar aqui sem problema algum”, afirma Elan Roberto, técnico de enfermagem e coordenador do atendimento neste domingo.

Até às 11 horas da manhã já haviam sido realizadas mais de 50 consultas e cerca de 24 exames da Covid-19 com dois resultados positivos.

A população que procurou a unidade elogiou a iniciativa, como é o caso de Maria Socorro Gomes, 56 anos. “Isso é bom demais, porque a Urap abrindo no domingo é bom demais pra gente se consultar, já que na semana nem sempre tem tempo por causa do trabalho. Gostei muito e fui atendida rapidamente. Eu já tomei a segunda dose da vacina, mas vou pedir para fazer o exame para saber se é Covid ou é gripe”, disse.