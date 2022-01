Entregadora de lanche colide moto contra veículo e vai parar no Pronto-Socorro

Uma colisão entre um carro modelo Corolla e uma motocicleta modelo Yamaha/YS 150 Fazer deixou a entregadora de lanche, Yane Veras Andrade, de 24 anos, ferida na noite deste sábado, 8. O acidente aconteceu em frente a uma loja de materiais de construção na rua Omar Sabino, no bairro Estação Experimental, em Rio Branco.

Segundo informações de populares que presenciaram o acidente, a motorista do veículo Corolla trafegava no sentido centro-bairro quando a motociclista que trafegava o mesmo sentido tentou passar pelo lado direito e colidiu contra a roda do carro Corolla. Com o impacto, Yane caiu da moto, bateu a cabeça e desmaiou. A motorista do Corolla permaneceu no local.

A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam a motociclista ao Pronto-Socorro de Rio Branco. De acordo com o Médico do SAMU, Yane não sofreu fraturas pelo corpo, apenas a perda momentânea da consciência, e encontra-se estável.

O local do acidente foi isolado pelos Policiais Militares de Trânsito para os trabalhos de perícia. A moto em seguida foi encaminhada por amigos motoboy pra casa de Yane.