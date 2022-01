Com queda na negociação de novos, venda de carros seminovos dispara no Acre

Os dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave) mostram que o mercado de automóveis zerados não vai muito bem no Acre e em Rio Branco caiu 24,2% em dezembro de 2021 na comparação com dezembro de 2020. Em Cruzeiro do Sul a retração é de 21,8%.

No plano nacional, a situação é um pouco diferente. A Fenabrave, entidade que congrega os concessionários brasileiros, revelou na última quinta-feira passada (6) seu fechamento dos dados de vendas de 2021 e também divulgou sua primeira projeção para o setor automotivo neste ano.

Considerando todos os segmentos (automóveis, comerciais leves, caminhões, ônibus, motos e implementos rodoviários) em que os associados da Fenabrave atuam, 2021 terminou com 3.497.077 unidades comercializadas, alta de 10,5% sobre o acumulado de 2020.

No entanto, um estudo ao qual o ac24horas teve acesso exclusivo para o Estado do Acre é revelado quanto à opção do acreano: para garantir mobilidade, o jeito é comprar um carro usado.

A Federação Nacional das Associações dos Revendedores de Veículos Automotores (Fenauto) divulgou suas estatísticas revelando que, em 2021, o total de carros comercializados no Acre foi de 34.984 unidades de seminovos e usados contra 32.786 em 2020 -crescimento de 6,7% no ano em que a pandemia da Covid-19 intensificou-se no Estado todo.

Na Amazônia, o resultado do Acre é melhor do que o de Tocantins, Rondônia e Amazonas. No País todo, o fluxo de seminovos e usados foi de 15.106.724 unidades, resultado 17,8% superior ao verificado em 2020.

Segundo a Fenauto, os dados de 2021 mostram um resultado considerado bom para o período, observando-se um movimento de “normalização”, mas mantendo a atenção voltada ainda à regularização da produção de veículos novos, que tende a ocorrer no segundo semestre deste ano.

Apesar de prever um progressivo retorno à normalidade, a Fenauto ressalta, ainda, que o aumento dos compromissos com impostos e outras despesas comuns no começo de ano, devem influenciar e fazer oscilar os índices de confiança do consumidor na economia, o que pode afetar as vendas neste princípio de 2022.

Entre 2020 e 2021 o acreano optou por adquirir um seminovo, categoria cujas vendas cresceram 12,9% no período. A segunda categoria mais vendida foi a de “velhinhos” -os automóveis com mais de 13 anos de uso. O comércio deles aumentou 34,7%.

Entretanto, o Ano Novo parece dar sinais de que o mercado pode estar mudando: “o que estamos vendendo mais aqui é o seminovo”, disse uma vendedora de automóveis de Rio Branco.