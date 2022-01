Central de Alvarás da OAB realizou mais de 8.000 pagamentos judiciais em 2021 no Acre

Diretores da Ordem dos Advogados do Brasil do Acre reuniram-se com representantes do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal nesta primeira semana de janeiro para retomada da Central de Alvarás, serviço gratuito que auxilia os advogados no recebimento de ordens de pagamento judicial.

Em 2021 a Central atendeu mais de 8 mil pedidos, sendo um dos serviços mais demandados da Seccional. Segundo o secretário-geral da OAB do Acre, Thalles Vinícius, o retorno da ferramenta facilitará o dia a dia do advogado, mas a Ordem também quer uma contrapartida dos bancos em outras áreas. “É importante que o advogado, além da Central, tenha outros meios de receber seus alvarás ou realizar qualquer outro serviço com a mesma agilidade e atenção, assim como ter a oferta de linhas de crédito acessíveis”, pontuou.

O diálogo resultou no retorno dos atendimentos dos bancos através da Central nesta semana.