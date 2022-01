Oficial de Justiça surta, atira contra polícia e vai parar no Hosmac, em Rio Branco

Moradores do Residencial Juruá, localizado nas proximidades do Instituto Federal do Acre (IFAC), no bairro Xavier Maia, viveram momentos de terror e tensão, após um Oficial de Justiça Tiago Sales Pascoal, de 26 anos, sofrer um surto psicótico dentro de sua residência e efetuar vários disparos com uma arma na noite desta quinta-feira, 6.

As forças policiais foram acionadas via COPOM para atender a ocorrência. Quando os militares chegaram ao local, encontraram o servidor público armado com confusão mental e agressividade.

Segundo informações do Major Russo, que estava à frente da situação, Tiago chegou a efetuar vários tiros dentro do seu quarto e quando percebeu a movimentação da Polícia Militar se preparando para entrar na residência, efetuou dois tiros para frente de sua casa, contra os policiais.

A todo momento o Major Russo tentou interagir o homem surttado, mas não foi correspondido na comunicação, sendo necessário uma guarnição do Batalhão de Operações Especiais (BOPE), se preparar com escudo balístico, gás lacrimogêneo e uma arma de eletrochoque Taser e entrar na residência.

Inicialmente o BOPE usou a bomba de gás lacrimogêneo, Thiago se distraiu e os policiais aproveitaram a janela de oportunidade, usaram a arma de eletrochoque e conseguiram imobilizar e desarmá-lo. Durante a ação não houve feridos.

A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada e prestou os primeiros atendimentos ao paciente psiquiátrico. Em seguida Thiago foi encaminhado ao Hospital de Saúde Mental do Acre (HOSMAC).

O Major Russo informou ainda a reportagem do ac24horas, que no quarto de Thiago foram encontradas cerca de 60 munições intactas. A arma de fogo e as munições foram apreendidas e encaminhadas à Delegacia de Flagrantes (Defla) para os devidos procedimentos.

O Oficial de Justiça poderá ou não responder pelo crime de disparo de arma de fogo em local habitado. O caso ficará à disposição da justiça.