Mulher acusa ex-cunhado de atear fogo e destruir residência em Rio Branco

Investigadores da 2ª Delegacia Regional da Cidade do Povo tentam localizar um homem suspeito de atear fogo na casa de sua cunhada, localizada na Travessa da Jacá, Ramal da Castanheira, região da Vila Acre nessa quinta-feira (6). O imóvel construído em alvenaria e madeira, e tudo que tinha dentro, foi destruído pelas chamas. Dona Eliete da Silva Henrique acredita em incêndio criminoso e aponta o cunhado como suspeito.

De acordo com dona Eliete Henrique, estava ausente no momento do sinistro, já que estava tomando conta da casa de uma família que havia viajado para outra cidade, ela foi avisada por um vizinho que sua residência estava pegando fogo. “Nada pôde ser feito. As chamas tomaram conta da casa e sobrou apenas o banheiro que é de alvenaria”, disse a vítima.

Em conversa com a polícia, Eliete disse ter absoluta certeza que o incêndio foi criminoso e que o ex-marido de sua irmã é o principal suspeito. No dia anterior, ele teria tido uma discussão com a ex-mulher e ameaçado tocar fogo na casa. Eliete perdeu tudo e não tem recursos para reconstruir a casa e precisa de ajuda. Quem quiser ajudar, pode fazê-lo através do celular (68) 99972-0413.