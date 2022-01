70 mil famílias acreanas são beneficiadas com Tarifa Social; confira novas regras

Nesta quinta-feira, 6, o deputado Neném Almeida (Podemos), postou em suas redes sociais um vídeo onde faz uma análise ponto a ponto das declarações proferidas pelo chefe do Poder Executivo Estadual em uma mensagem institucional no início do ano.

Na ocasião, o parlamentar se mostrou bastante incomodado com as promessas de campanha ainda não cumpridas pela gestão estadual, com destaque para a questão da segurança pública, que para ele, piorou na gestão de Cameli, ao contrário do que é divulgado pelo agência do governo. “Diferente do que foi dito pelo governador, não existem novos desafios em 2022. O que existem são os mesmos desafios já existiam no início da sua gestão, só que agora eles estão maiores, é o caso da segurança, saúde e educação. Só que agora eles estão ainda maiores.”, disse o parlamentar.

No final do vídeo, o deputado comentou sobre a campanha de 2018, onde as principais promessas ainda não foram cumpridas, como por exemplo, a convocação da totalidade dos integrantes do cadastro de reserva da Polícia Civil, construção da Ponte da Sibéria em Xapuri, dentre outras. “Infelizmente a mudança prometida pela atual gestão não aconteceu”, declarou.