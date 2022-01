Hospital do Juruá está lotado de pacientes gripados

Nesta sexta-feira,7, os leitos do Pronto Socorro e da clínica médica do Hospital do Juruá em Cruzeiro do Sul estão lotados com pacientes com síndromes gripais. Para resolver o problema de falta de leitos, a solução será a volta do uso dos leitos da clínica médica do Hospital de Campanha, desativados no final de 2021.

A coordenadora da Regional de Saúde do Juruà/Tarauacá e Envira, Catiana Rodrigues da Silva, já se reuniu com a direção da Anssau, a instituição que administra os dois hospitais para tratar do assunto. A palavra final será da Secretaria de Estado de Saúde – Sesacre.

” No Hospital de Campanha só a UTI está em uso. Então uma possibilidade é a reativação dos leitos clínicos para acomodar os pacientes com síndromes gripais “, relata.

Catiana explica que com a expansão de horário de atendimento das Unidades Básicas de Saúde do município e plantão de sábado do Posto do Agricultor já diminuiu a quantidade de pacientes da Unidade de Pronto Atendimento – UPA.

Médicos

O Hospital do Juruá tem cerca de 70 leitos incluindo a clínica médica com a pediatria e o Pronto Socorro. No local atendem de dia 3 médicos clínicos, 1 pediatra fica de sobreaviso, bem como 1 cirurgião e um ortopedista. A noite são 2 clínicos e pediatra e cirurgião ortopedista em sobreaviso.

No Hospital de Campanha há 60 leitos de enfermaria, que foram desativados no final de 2021 devido à redução acentuada de casos de Covid 19. E dos 20 leitos de Unidade de Terapia Intensiva- UTI, 10 estão funcionando.