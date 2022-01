Edital do concurso dos Bombeiros do Acre com 153 vagas deve ser publicado na segunda, 10

O governador Gladson Cameli (Progressistas) anunciou durante a solenidade de formatura de praças e oficiais nesta sexta-feira, 7, o lançamento do edital do concurso do Corpo de Bombeiros no Estado do Acre.O certame deve ser publicado na edição do Diário Oficial na próxima segunda-feira, 10.

De acordo com o chefe do executivo, o governo deverá ofertar 153 vagas que serão distribuídas entre homens e mulheres. “Eu quero anunciar que na segunda-feira, 10, vamos publicar o edital do concurso do Corpo de Bombeiros. Pode começar a estudar e riscar essa promessa de campanha do caderno”, declarou.

Recentemente, a Procuradoria Geral do Estado (PGE) emitiu um parecer favorável para a realização do certame. Após quase dez anos, o Corpo de Bombeiros voltará a ser contemplado com um concurso público para o preenchimento de vagas que não ocorre desde 2012.

Sobre o concurso, o comandante-geral do Corpo de Bombeiros no Acre, coronel Carlos Batista, agradeceu o empenho do governo em fortalecer o quadro de combatentes do Corpo de Bombeiros. “Tendo certeza que nos próximos anos o Corpo de Bombeiros será uma das maiores instituições desse Estado”, comentou.