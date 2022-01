Trio acreano é preso ao tentarem sequestrar e matar criminoso no Amazonas

Três acreanos foram presos nessa semana por integrantes de uma guarnição do da Polícia Militar do município de Guajará, no Estado do Amazonas, acusados de tentarem sequestrar um membro de uma facção rival que havia sido julgado e condenado à morte pelo tribunal do crime acreano formado por E.S. L, o “El Pistoleiro”, de 39 anos, M.G.S. de 21 anos e L.F.L.S. de 33 anos.

O tio é apontado de ser membro de uma facção criminosa de Cruzeiro Sul, no Acre. Um deles foi preso quando falava ao telefone com um homem identificado por “Thor”, que seria líder do crime organizado na cidade, que dava o veredicto final autorizando a execução de E.R.S.F, o “Canu”, de 31 anos, que tinha recebido o ultimato no dia anterior. Ou pagaria uma dívida com o tráfico ou pagaria com a vida.

Usuário de drogas, “Canu” teria feito uma dívida com o tráfico e na tentativa de se livrar da dívida teria rasgado a camisa e passado a pertencer a outra facção. Durante as festas de final de ano, teria sido procurado por integrantes que deram um determinado tempo para quitasse a dívida sob pena de pagar com a própria vida. O tempo acabou e ele acabou condenado à morte pelo tribunal do crime.

“El Pistoleiro” e M.G.S saíram do Acre designados para a execução e já estavam na casa de “Canu”, na Avenida Justino Bernardes, em Guajará, por volta de 10h de segunda-feira, para cumprir a missão.

Eles foram surpreendidos pela Polícia Militar que os prenderam em flagrante por porte ilegal de arma e associação criminosa. O terceiro envolvido L.F.L.S. foi preso numa praça quando conversava com o conselheiro-mor do crime na cidade comunicando que o trabalho estava sendo feito. Restou ao “Canu” prestar depoimento à polícia e sumir da cidade.