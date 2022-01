PS tem sala com mais de 50 pacientes acima do permitido

“Estamos no limite entre a vida e a morte. Correm riscos os profissionais extremamente exaustivos, e os pacientes sem atendimento à altura”. A declaração é do enfermeiro, vereador e presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Saúde do Acre, Adailton Cruz. Segundo ele, a situação no setor de emergência do pronto-socorro de Rio Branco, referência para o estado, está em decadência.

“Com o suporte para 12 pessoas, tem hoje 30 pacientes em estado gravíssimo. A emergência clínica, que atende 12 pessoas, amanheceu com 29. O mesmo ocorre com a observação médica, que suporta 25, tinha 70 pacientes. É um absurdo”, afirma Cruz.

O vereador diz que vai enviar ofício ao Ministério Público solicitando intervenção no maior hospital da capital. “Estou enviando o mesmo pedido à Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa e ao Conselho Estadual de Saúde. A situação é gravíssima e algo precisa ser feito”, comentou o enfermeiro, que também trabalha no local.

O pronto-socorro do HUERB, além de atender pacientes de todo estado, é também responsável em atender pessoas que vêm da Ponta do Abunã, em Rondônia, e do Sul do Amazonas, Boca do Acre, por exemplo. Nos últimos anos, vários setores foram desativados, como 2 salas de observação, uma sala de observação de traumas e uma sala semi-intensiva. Atualmente a situação está sem controle devido ao excesso de pacientes.

De acordo com Adailton Cruz, a intervenção é a solução para os problemas do HUERB que são muitos. “Estou com toda a documentação pronta. O cenário é grave e estou enviando ao MP, Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa e ao Conselho Estadual de Saúde pedindo a intervenção. Já pedi à Secretaria de Saúde a criação de mais um setor com a quebra de padrão de emergência. A estrutura atual não comporta. Tem que ter leitos, tem que ter profissionais”, conclui o vereador.