Estrela do The Voice, cantor Gustavo Matias é nomeado para cargo no MP do Acre

Foi publicado na edição do Diário Eletrônico do Ministério Público do Estado do Acre (MP-AC) da última quarta-feira, 5, a nomeação de Gustavo Matias, finalista do The Voice Brasil para o cargo em comissão de Assistente Executivo.

O ato foi assinado pela procuradora-geral do Ministério Público do Acre (MP-AC), Kátia Rejane. Gustavo vai atuar na cidade de Cruzeiro do Sul, cidade natal do cantor.

O cruzeirense Gustavo Matias faz parte do Conservatório Musical do Juruá, um projeto desenvolvido pelo promotor de Justiça Iverson Bueno.