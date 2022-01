Bebê que nasceu em UTI no Acre fará exame de Covid-19

Como medida de conveniência administrativa devido ao término do recesso forense nesta quinta-feira (6), a presidência do Tribunal de Justiça do Acre estabeleceu ponto facultativo para esta sexta-feira, 7 de janeiro.

A determinação é instituída na Portaria Conjunta N° 83/2021, assinada pela presidente do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), desembargadora Waldirene Cordeiro, e corregedor-geral da Justiça, desembargador Élcio Mendes.

O atendimento das demandas emergenciais, no âmbito do primeiro e segundo graus, ocorrerá em regime de plantão, conforme escala definida para o recesso forense.

A portaria também institui a volta do atendimento presencial ao público no âmbito do setor de atermação dos Juizados Especiais Cíveis, do Poder Judiciário do Estado do Acre, a partir do retorno do recesso forense, ou seja, dia 10 de janeiro, e a apresentação obrigatória, do público interno e externo, do cartão de vacinação comprovando a imunização contra a Covid-19.