Auxílio Gás dará R$ 52 a cada dois meses a 51 mil famílias do Acre a partir do dia 18

O Auxílio Gás, programa federal que busca diminuir o efeito do preço do gás de cozinha sobre o orçamento das famílias de baixa renda, dará um benefício no valor de R$ 52 a mais de 51 mil famílias em vulnerabilidade social no Acre. O valor corresponde a 50% da média do preço do botijão de 13kg de gás liquefeito de petróleo (GLP) e será concedido a cada dois meses.

Será disponibilizado, preferencialmente, às famílias com mulheres vítimas de violência doméstica que estejam sob o monitoramento de medidas protetivas de urgência. A preferência de pagamento também será para mulheres responsáveis pela família.

O público-alvo são famílias inscritas no Cadastro Único com renda per capita menor ou igual a meio salário mínimo (R$ 550) e integrantes do Benefício de Prestação Continuada (BPC), que garante um salário mínimo mensal a pessoas com deficiência e idosos com 65 anos ou mais que não possuem meios de provisão.

Os beneficiários receberão seus benefícios retroativamente a partir de 18 de janeiro, seguindo o calendário regular de pagamentos do Auxílio Brasil, sendo 51.121 famílias no Acre. Para o recebimento, não é necessário cadastramento, será usada a base de dados do CadÚnico e do BPC. A estrutura do Programa Auxílio Brasil será utilizada para realizar os pagamentos do Auxílio Gás.

O valor será liberado em conta digital ou bancária, por meio da Caixa Econômica Federal. O beneficiário pode consultar a disponibilidade pelos aplicativos do Auxílio Brasil, por meio do aplicativo do Caixa Tem ou pelo telefone 111.

Fonte: Agência de Notícias do Acre