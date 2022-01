Sem novos casos ou mortes por Covid-19, Acre têm 6 pessoas internadas pela doença

A convite da procuradora-geral de Justiça Kátia Rejane, o deputado federal Alan Rick (DEM) esteve reunido, nesta quarta-feira (05/01), com os membros do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) para tratar do lançamento das obras da unidade do MPAC em Assis Brasil e a futura construção da sede de Xapuri. Os dois empreendimentos contam com emenda do parlamentar no valor de R$ 1,3 milhão. A construção da unidade de Assis Brasil já está com o recurso na conta e a obra será licitada este mês.

Estiveram presentes na reunião, a procuradora-geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Acre, Dra. Kátia Rejane, o procurador Danilo Lovisaro, que será empossado como procurador-geral nos próximos dias, o corregedor-geral do MPAC, procurador de Justiça Celso Jerônimo de Souza, os procuradores-gerais adjuntos para Assuntos Jurídicos, Sammy Barbosa Lopes, e Administrativo e Institucional, Gilcely Evangelista, além do secretário-geral do MPAC, promotor de Justiça Rodrigo Curti, do secretário dos Órgãos Colegiados, promotor de Justiça Almir Branco, a procuradora de Justiça Rita de Cassia Nogueira e os promotores de Justiça Glaucio Shiroma Oshiro e Marcela Ozorio.

A reunião foi conduzida pela procuradora-geral que está deixando o cargo. Dra Kátia Rejane agradeceu a parceria do deputado durante a sua gestão para a interiorização do MPAC.

“Isso faz parte dos avanços do Ministério Público. Ter um prédio de referência com a nossa identidade para que a população tenha mais acesso. Essas duas emendas que o deputado Alan Rick destinou ao Ministério Público são muito importantes não só para a estruturação do órgão, mas para a população que vai se beneficiar de um ambiente mais adequado, de um atendimento muito melhor e eu creio que com isso nós vamos avançar” – concluiu a procuradora-geral.

O novo procurador-geral Danilo Lovisaro tomará posso nos próximos dias e também agradeceu pelo empenho de Alan Rick no fortalecimento do MPAC.

“Deputado tem se mostrado muito dedicado e atencioso com as demandas do Ministério Público e isso reflete no trabalho do Ministério Público do Estado do Acre, que é um trabalho para a população. O Ministério Público é muito grato por toda essa atenção que o deputado dá com suas emendas para a infraestrutura do Ministério Público, sobretudo, no interior do estado.” – agradeceu o novo procurador-geral.

Alan Rick parabenizou a procuradora Kátia Rejane pelo trabalho realizado até aqui e se colocou à disposição do novo procurador e de todo o Ministério Público.

“Fico muito feliz em dialogar com os membros do Ministério Público compartilhando dessa notícia de que o recurso já está em conta para o início das obras. Foram R$ 600 mil para a construção da sede em Assis Brasil e mais R$ 700 mil para a sede de Xapuri, que também deve ter o recurso liberado e as obras iniciadas este ano. Tenho sido um parceiro do MPAC, recentemente estive com dra. Kátia, em Brasília, buscando recursos junto ao Ministério da Justiça para vários projetos. O Ministério Público pode continuar contando com o meu apoio em todas as áreas.” – disse Alan Rick.