Sem clima para impeachment

O PT NÃO DEVE, por enquanto, ir além do que tem reverberado com as denúncias de supostas corrupções no governo do Gladson Cameli, apontadas na Operação Ptolomeu da PF, e não deve se pronunciar se disputará ou não o governo na eleição deste ano com candidato próprio, antes de ver até que ponto vai o desdobramento das denúncias. Aposta todas as suas fichas no agravamento da crise. Uma candidatura do PT ao governo só aconteceria num fato que mudasse por completo o atual cenário. Por exemplo, se por conta do que está sendo apurado na justiça, o Gladson vier a ser afastado do cargo, que até aqui não mostrou indícios que possa ocorrer. Se isso ocorrer, o PT pode engrossar o pescoço com Jorge Viana ou Marcus Alexandre como candidato ao Palácio Rio Branco. Mas, se o processo do caso seguir o seu rito normal, sem pontos fora da curva, o PT deverá focar todas as suas energias numa candidatura ao Senado. Mesmo com as graves acusações que sofreu seu governo, ainda assim o Gladson será um candidato muito forte, caso não aconteça seu afastamento. O PT sabe disso, e não arriscaria disputar o governo como o Gladson Cameli disputando a eleição no cargo. O PT não é de meter prego sem estopa. O cenário é de expectativas de como se dará o desfecho da Operação Ptolomeu. É aguardar. Ninguém nunca sabe o que passa na cabeça de um Juiz de Direito.

IMPRENSA NÃO SENTENCIA

SÃO muitas as críticas da oposição de que a imprensa tem amainado com o governador Gladson, antes as acusações da PF de suposta corrupção no governo. A Operação Ptolomeu foi noticiada, só que não existe ainda nem réu no caso; e ainda que existisse, não cabe a imprensa sentenciar, isso é papel da justiça. Que os fatos são gravíssimos, que devem ser apurados à exaustão, isso tem de ser, só não se pode é condenar alguém antecipadamente. O fórum do sentenciamento é a justiça. E, se confirmadas as acusações, que se condene. E, se não confirmadas, que se absolva. Assim é no Estado de Direito.

NÃO CULTIVO O ÓDIO

MINHA formação espiritualista não me permite cultivar o ódio. Vejo como lamentável as postagens torcendo pela piora do quadro de saúde do presidente Bolsonaro. Não votarei nele. Mas entre isso é desejar a sua morte, é algo mórbido. Que recupere sua saúde, é o que desejo. E, que as urnas digam se o querem de volta ou não. Ponto final.

QUANTO RANCOR

NÃO concordo com boa parte das posições políticas do vice-governador Major Rocha, mas não endosso a maldade de que se fingiu de doente para depois atacar o governador Gladson Cameli. Quem é que vai querer ser entubado, somente para ser vítima política? Ninguém sabe o dia de amanhã para brincar com a doença alheia.

PÉSSIMO EXEMPLO

A denúncia da primeira-dama de Porto Walter, Ana Flávia Melo, que foi agredida pelo vereador e policial Da Cruz, apenas porque pediu o uso de máscara numa unidade de saúde, não pode ficar impune e no corporativismo policial. Mancha a boa imagem da Segurança. Agiu certo o secretário Paulo César ao deslocar um Delegado e quatro agentes ao município, para apurar com isenção.

RECUPERAR OU AFUNDAR

O próprio Bocalon reconheceu na postagem de início de ano aos secretários de que a sua gestão não atingiu o ápice, no primeiro ano. De fato, ele ficou enredado em pautas negativas. Em 2022, ou se recupera ou afunda de vez.

NUNCA FOI PRIORIDADE

Ornamentação natalina (bonita) e a queima de fogos, citados pelo prefeito Bocalon como “conquistas” de 2021, não são prioridades numa cidade cheia de problemas.

CHEGA ROBUSTA

QUEIRA-SE ou não a candidatura da Márcia Bittar (sem partido) ao Senado, chega robusta no ano eleitoral, como a que formou o maior rol de alianças em torno do seu nome. O resto é com os eleitores e com a campanha.

NÃO DEIXA DE SER VERDADE

O ARGUMENTO que tenho escutado de candidatos ao Senado é de que não aceitarão as pesquisas como balizamento para permanecerem ou retirarem suas candidaturas, porque eleição majoritária se decide na campanha. E, não é um argumento falso.

UM INSTITUTO EM CADA ESQUINA

A ELEIÇÃO deste ano deve bater o recorde do maior número de institutos de pesquisas atuando no estado. Contabilizei seis deles, em 2021. A permanecer assim vamos topar agenciadores oferecendo pesquisa em cada esquina e para todos os gostos. O péssimo disso é que temos institutos regionais de pesquisas sérios, e que podem ser abalados pelos maus profissionais.

JOGO DE CENA

É o mais puro jogo de cena o arroubo do MDB de ir para a disputa do governo com o vereador Emerson Jarude (MDB) de candidato a governador. Este é um filme antigo.

META PRINCIPAL

O QUE NA VERDADE a cúpula do MDB quer com este movimento do vereador Emerson Jarude (MDB), é tentar o apoio do Palácio Rio Branco para a candidatura da deputada federal Jéssica Sales (MDB) ao Senado.

VAI TER QUE ME ENFRENTAR

“SE o Jorge Viana, o Marcus Alexandre, o Gladson, o Jenilson, a Mara Rocha ou qualquer outro nome for candidato ao governo, vai ter de me enfrentar”. Senador Sérgio Petecão (PSD), firme sobre sua candidatura a governador.

UM ERRO FATAL

VEJO o senador Sérgio Petecão (PSD) estacionado no patamar de 12% nas pesquisas. Não tenho bola de cristal, mas tenho memória de outras eleições, o Petecão vai estar muito acima dos 12% na campanha, confiram. O Petecão sempre cresceu muito durante as campanhas.

MDB NA MOITA

OUVI ontem de um dirigente do MDB que o partido não se posicionará sobre a Operação Ptolomeu, antes de saber se acontecerão ou não desfechos graves. Até lá vai observar os acontecimentos em cima do muro.

BARRA PESADA

O DEPUTADO que for se filiar ao PP já vai sabendo que enfrentará três pesos pesados de votos na eleição, os deputados José Bestene, Gerlén Diniz e Nicolau Junior.

É A META

SEM nenhum fato novo grave aparecer envolvendo o governo, a tendência natural do ex-prefeito Marcus Alexandre é disputar a eleição para deputado estadual.

A POLÍTICA É DINÂMICA

Sérgio Petecão, Mara Rocha, Werles Rocha, Mazinho Serafim, Meire Serafim, que estavam no mesmo palanque do governador Gladson em 2018, este ano estarão em palanques opostos. A política é dinâmica, já dizia o filósofo do Abunã, Rapirã e cercanias, ex-prefeito Luiz Pereira.

FRASE MARCANTE

“Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim”. Chico Xavier.