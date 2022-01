No Acre, carro de deputada desliza e quase cai no Rio Juruá ao tentar acessar balsa

Após o acidente envolvendo um caminhão guincho na última segunda-feira (3), a balsa que faz a travessia gratuita sobre o Rio Juruá entre Rodrigues Alves, Cruzeiro do Sul e a BR-364, está parada para conserto. Agora, o percurso só é feito em balsas menores, que cobram a partir de R$ 10.

Nessa terça feira, 4, o carro da deputada estadual Maria Antônia e de seu marido, o ex-prefeito Deda, quase foi parar dentro d’água quando foi acessar uma das balsas menores. “O carro só deslizou,mas não houve nada”, citou.

Outros dois veículos ficaram avariados e perderam peças durante subida e descida nos portos dos dois lados do Rio Juruá.

“O nível do Rio Juruá está oscilando muito. O problema que ocasiona a maioria desses acidentes é que os carros batem na rampa e no porto na hora de entrar e sair das balsas. Todo esse problema só será resolvido com a construção da ponte”, explica o morador de Rodrigues Alves, Ralf Fernandes.

Por meio de Nota, Departamento Estadual de Estradas e Rodagens (Deracre) diz que “trabalha pelo restabelecimento do serviço e reforça que o acesso ao município pode ser realizado através da AC-407”.