Horto Florestal de Rio Branco segue até 5 de janeiro com horário estendido

O tempo continua quente, com Sol, nuvens e pouca chuva no Acre nestes primeiros dias de 2022. Esta condição deve prevalecer até o próximo domingo, 9 de janeiro.

Até amanhã (quarta-feira, 5/1) os dias vão continuar ventilados, com ventos soprando da direção noroeste e variações do norte e de oeste.

“Esta condição de pouca chuva é consequência da permanência de uma alta pressão atmosférica sobre o Atlântico Norte, mais precisamente sobre as ilhas portuguesas da Madeira e dos Açores, que impulsiona ar seco, originário do deserto do Saara, na direção do Acre e do oeste do Amazonas. Assim, origina-se um ´bolsão´ de ar um pouco mais seco e denso, que bloqueia a entrada de umidade do Atlântico Sul, impedindo, desta forma, a formação de nuvens de chuva intensa”, explica O Tempo Aqui.

Com a diminuição das chuvas, o nível de todos os rios do Acre cairá bastante nesta primeira quinzena de janeiro de 2022.