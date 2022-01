Rio Acre baixa mais de meio metro nas últimas 24 horas e se distancia da cota de alerta

Lançado recentemente, o “Atlas da Covid-19: As políticas públicas de combate a Covid-19 no Brasil” foi um esforço coletivo de compreender a espacialidade da pandemia de Covid-19 no Brasil. A obra é resultado de um longo trabalho de pesquisa realizado por um grupo de estudiosos acreanos, boa parte ligada à Universidade Federal do Acre.

A iniciativa emergiu, no início da pandemia (2020), em um momento de extrema necessidade de monitoramento cartográfico e da dimensão espacial e regional da pandemia que segue por meses até 2021.

Foi estruturado por uma força tarefa de 44 instituições de ensino superior para mapear a interiorização da pandemia. Entendendo as peculiaridades regionais das políticas públicas, sobretudo, dos governos estaduais.

As metodologias adotadas para desenvolvimento do estudo consistiu na revisão das estruturas de mapeamento pensando as possibilidades de abordagem temáticas. Na maioria dos Mapas adotou-se a janela de casos do início da pandemia até o mês de julho de 2020.

Em agosto de 2020 foi publicado na plataforma da Associação Brasileira de Ciência Política, alguns textos onde se utilizaram, parcialmente, os Mapas. O intuito, portanto, deste atlas foi de divulgar os cartogramas elaborados pelos acadêmicos e professores da UFAC, na cooperação multi-institucional, a fim de compreender a espacialidade da pandemia nos primeiros meses de 2020.

O Atlas foi construído no âmbito do Grupo de Pesquisa Laboratório de Geoeconomia da América do Sul (GeoLAB) nas fases 1 e 2 dos projetos de Extensão da Ufac denominado “Atlas das Políticas Públicas de Combate à Covid-19 no Brasil” entre os anos de 2020 e 2021 na Ufac e organizado por vários especialistas de diferentes instituições.