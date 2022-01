Acre viverá carnificina política na campanha de 2022

As eleições para governo e Senado no Acre caminham para uma verdadeira carnificina política. A situação já estava bastante tensionada por conta da crise política entre o governador Gladson Cameli (PP), seu vive major Rocha (PSL), a deputada federal Mara Rocha (PL) e o senador Sérgio Petecão (PSD) pré-candidato ao governo. O quadro se agravou com a operação Ptolomeu, que investiga indícios de corrupção na cúpula do governo conforme divulgou a Polícia Federal.

A operação levou o PT a acreditar na possibilidade de voltar ao poder mais cedo do que imaginava. Marcos Alexandre pode disputar o governo com Angelim ou Binho Marques de vice. Jorge Viana se manteria para o Senado. “Diante de tudo isso a população pode muito bem querer o PT de volta ao governo, qual o problema de uma chapa puro sangue”, argumenta o ex-senador Jorge Viana.

Apesar da fratura exposta do grupo político de 2018 e da oposição cerrada dos petistas com base na Ptolomeu, Gladson se mantém de pé. Isto, segundo as últimas pesquisas divulgadas depois da operação da PF. Boa parte da população acredita que as denúncias são de cunho político. Petecão e o PT torcem para que o STJ afaste o governador do cargo abrindo caminho para chegarem ao Palácio Rio Branco, já que as chances de reeleição de Gladson ainda permanecem. Eles sabem que Rocha no governo sua irmã Mara Rocha está impedida de disputar Senado e governo, mas ele não. Nesse ponto começa outra história que só Deus sabe como termina…

