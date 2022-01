No Acre, motorista embriagado causa morte de motociclista na viarada de ano

A direção do Complexo Penitenciário Manoel Neri, em Cruzeiro do Sul, suspendeu temporariamente as visitas dos parentes aos presos por causa do aumento dos casos de gripe no local. A medida foi comunicada por meio de Nota da Equipe Gestora.

“Informamos que devido o aumento de casos de contaminação referente a síndrome gripal (influenza a), que vem acometendo todo o nosso estado, e visando a não proliferação do vírus dentro deste complexo penitenciário, além da preservação da saúde e o bem estar de todos os internos; e mediante orientação médica, comunicamos que as visitas familiares estão suspensas provisoriamente”. explica o comunicado

No presídio de Cruzeiro do Sul, dos 700 presos, cerca de 40 estão com influenza. Segundo o diretor Elves Barros, um médico esteve no Complexo nesta quinta-feira, 30 , e avaliou os doentes. Ninguém precisou ser removido para unidades hospitalares e estão medicados.

A Assessoria de Comunicação do IAPEN diz que , por enquanto, as só foram suspensas em Cruzeiro do Sul mas estão mantidas nas demais unidade prisionais do Estado.