Imagens aéreas captadas por drone mostram como foi a queima de fogo em Rio Branco

Câmeras de segurança flagraram o momento em que uma mulher cai de um carro em pleno movimento na Avenida Antônio da Rocha Viana na madrugada do último domingo, dia 26. Um homem que dirigia o veículo sai do carro, pega o que seria o celular da mulher e vai embora sem prestar socorro.

Os personagens da história que foi parar em um boletim de ocorrência são Emely Lima, estudante de 22 anos, e Lucas Bezerra, 26 anos, terceirizado da Seinfra e que seria, de acordo com a vítima, filho da chefe de gabinete da Secretaria de Direitos Humanos do estado, Lusiane Oliveira.

Emely, que é namorada de Lucas, contou ao ac24horas como tudo teria acontecido e denuncia que foi jogada do carro após uma discussão por ciúmes. “Eu e o Lucas estávamos na casa de um amigo do meu pai, ele começou falar que eu estava indo muitas vezes no banheiro com meu celular e pediu meu celular, pediu pra eu colocar a senha, eu falei que não ia dar, e saímos de lá, quando entramos no carro começou uma discussão que não acabava porque ele queria meu celular, então eu comecei pedir para ele parar o carro, e ele continuava, ele começou diminuir a velocidade como se fosse parar, foi quando eu abri a porta do carro, ele acelerou muito e eu senti o empurrão”, conta a estudante.

Emely afirma que Lucas saiu do carro para pegar o celular da vítima e voltou a agredi-la. “Quando eu caio no chão. eu desmaiei. Ele desce calmante do carro e quando chega até mim, ele consegue pegar meu celular, eu consigo levantar e tento recuperar meu celular dele. Ele começa a me xingar, e me empurra com muita força contra o carro dele, nessa hora minha perna que está muito machucada, falha, caio novamente e ele entra no carro dele, faz a rotária e fica na outra via me xingando, até começar chegar muitas pessoas e ele sai do local”, explica.

Ela conta ainda que após o fato, Lucas teria ligado para pessoas próximas afirmando que ela havia se jogado do carro. “Imediatamente ele começou ligar para pessoas próximas à mim, chorando e falando que me joguei e que ele tentou me ajudar, e isso nunca aconteceu, e dar para ver clareamento no vídeo, o Lucas não prestou socorro algum, e logo em seguida me mandou áudio falando q eu havia me jogado do carro, e continuou falando isso para muitas pessoas e pedindo para não envolver o nome da mãe dele”, conta Emely.

O outro lado

O ac24horas conversou com Lucas Bezerra que enviou um áudio de seu advogado, Fábio Santos, que contesta a versão de Emely. “Essas imagens do vídeo estão aceleradas. Se tem a impressão de que o carro está em alta velocidade, o que não é verdade, até porque ali próximo já existe uma rotatória. O Lucas conta que a Emely vinha ameaçando se jogar do carro desde a outra pista e nega que a tenha empurrada. Há outras imagens que coadunam com essa versão e vamos nos manifestar em juízo. A justiça já emitiu uma medida protetiva, mas o Lucas alega inocência em todo o momento e vai contribuir com a autoridade policial assim que for intimado. Ele informa ainda que ela estava bastante alcoolizada e que ele só não ficou para prestar socorro porque no momento em que ele voltou, pessoas o hostilizaram dizendo que ele tinha a empurrado”, diz o defensor.

ASSISTA O VÍDEO: