Homem de 32 anos é baleado durante bebedeira em Rio Branco

Os postos de combustíveis do Acre encerraram 2021 vendendo a gasolina mais cara da Amazônia. Levantamento da Agência Nacional de Petróleo (ANP) mostra que na última semana de dezembro o preço médio encontrado foi de R$7,03 nos 37 postos pesquisados no Acre, enquanto no Tocantins, 2º mais caro, foi de R$6,83. No Pará o valor médio foi de R$6,72; Rondônia, R$6,63; Roraima, R$6,41 e Amazonas, R$6,60.

Já o diesel também encerrou 2021 como o mais caro -mas não somente da Amazônia. Segundo a agência Ticket Log, na análise por Estado o Acre comercializou o diesel comum pela maior média nacional, a R$ 6,337, e para o diesel S-10 (R$ 6,279).

Já as menores médias foram encontradas no Paraná: R$ 5,108 para o diesel comum e R$ 5,162 para o S-10. Roraima foi o estado que registrou os maiores aumentos para o diesel comum (2,04%) e S-10 (0,99%). Já as maiores quedas foram de 2,15% para o diesel comum no Amapá e de 1,44% para o diesel S-10 em Goiás.

Os levantamentos mostram que o esforço do governo federal tem surtido pouco efeito e os combustíveis pesam cada vez mais no bolso do consumidor acreano.