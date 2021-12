Vidente prevê 2022 de paz para o Acre, descoberta de OVNI’s no Juruá e dá detalhes sobre o arrebatamento

O vidente Valter Arauto apresentou ao ac24horas suas previsões sobre o Acre para o ano que está prestes a iniciar. De acordo com ele, será um ano do “olho do furacão” ao estado, que apesar ter efeito sombrio, remete a tempos tranquilos. Promete ainda ser um ano economicamente favorável ao turismo no estado, pois aponta para a descoberta de Óvnis (objetos voadores não identificados) na região da Serra do Divisor. Na política, também sem muitos percalços e com promessa de ser um bom ano para o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom. Desta vez, o vidente não teve visão para o governador Gladson Cameli: “o mentor espiritual negou visão para esse tema”, declarou.

Segundo Arauto, Bocalom tem apoio da numerologia em sua gestão, pois é o 33º prefeito. “Esse número é muito enigmático e forte. Terá uma gestão tranquila e fácil, nada vai atrapalhar ou perturbar essa gestão”. Para o vidente, o destaque do prefeito deve ficar com a saúde e a educação, sem ser interferido por outras questões políticas ou polêmicas.

O Acre, no geral, deve ter estabilidade econômica, com destaque para o turismo, justamente por causa de fenômenos ufológicos partindo da Serra do Divisor, localizada no Vale do Juruá. “Essa serra foi talhada, foi feita, não foi a natureza que causou esse feito. É um porto de Óvnis, um local de aterrissagem, vão ser encontradas muitas coisas e a economia vai mudar por causa do turismo”. De acordo com ele, pesquisadores do mundo inteiro virão ao Acre para tentar desvendar os segredos na Serra do Divisor e será bom para o estado. Essa questão do turismo ufológico deverá ainda ser destaque a nível nacional dentro de 5 anos.

A visão revelada sobre o ano do olho do furacão no Acre busca dizer que em meio a tantas mudanças climáticas e eventos da natureza, o estado estará no olho das tormentas no sentido de paz. “Isso significa que 2022 será de tranquilidade e paz e sem muita força das intempéries da natureza, graças a Deus”, disse.

Destaques

Conforme Arauto, se destacará um jogador de time pequeno do qual terá ascensão um grande time, podendo defender o escudo do Palmeiras ou do Corinthians. A beleza de uma acreana também deverá ser reconhecida quando ela se tornar miss e se destacar como modelo internacional. “Isto estará nas revistas e notícias de moda do futuro”, diz o orakulo.

Política

No âmbito da política, o vidente diz que o cenário será de guerra armada por todo o Brasil, mirando na tríplice Moro, Bolsonaro e Lula. O Partido dos Trabalhadores (PT) pode não conseguir alavancar ao auge um candidato em 2022, mas irá revelar novas pessoas na batalha política.

Copa do Mundo

Quem espera muito da seleção brasileira, deve se decepcionar, pois o time será um fiasco e perderá o brilho. “Será o ano de aposentar a camisa 10 definitivamente (alguns entenderão este enigma). Segundo minha visão das notícias futuras, o destaque estará entre Dinamarca e Inglaterra e ambas poderão colocar a mão na taça”. O vidente revela mais o festejo da Dinamarca pela atuação.

Arrebatamento

Valter ainda comentou sobre o arrebatamento. Segundo ele, Cristo não virá de fora, nem chegará entre as nuvens com anjos e passarinhos. “Ele vem de dentro de cada um de nós. Haverá um portal que será aberto, e esse portal vai revelar um Cristo dentro da nossa consciência e ele vai trabalhar em cada um de nós o arrebatamento e julgar”, afirma, completando que esse momento está próximo.

Simpatias

Nesse período de virada de ano, Arauto garante que o efeito do distanciamento requer a melhor simpatia para começar 2022:o abraço solidário e o aperto de mão junto de uma palavra amiga. “Isto terá efeito de mil simpatias de amuletos e talismãs. Sempre com segurança e prevenção das máscaras, pétalas de rosas, e gel, pratique a simpatia do abraço e aperto de mão”. A melhor cor para esta passagem de ano é o amarelo. “Quando visualizo, não é um desejo meu, são coisas que estão no futuro. Se prepare para o olho do furacão, a tranquilidade, a paz. A tormenta estará ao redor, mas o Acre estará em paz e vai desfrutar de um ano sossegado”.

