Duas apostas dividem prêmio de R$ 378 milhões; veja dezenas

O governo do Acre atendeu uma recomendação do Comitê de Acompanhamento Especial da Covid-19 e passa a manter a obrigatoriedade do uso de máscaras e todas as medidas sanitárias referentes à pandemia da Covid-19 a toda população acreana. O motivo é o período de festividades de final de ano que pode gerar aglomerações e a consequente proliferação do vírus SARS-CoV-2, que possui a variante Ômicron como nova preocupação.

O governador Gladson Cameli diz entender que as orientações científicas devem prevalecer, a fim de garantir a saúde da população. Assim, fica determinada a obrigatoriedade do uso de máscaras em ambientes internos e externos até o dia 15 de janeiro de 2022, data em que as autoridades em saúde do Estado farão outra avaliação do cenário epidemiológico para que o governador determine as próximas medidas.

“Eu queria que fosse possível não haver mais a obrigatoriedade do uso de máscaras em ambientes abertos, mas o Comitê recomendou a manutenção das medidas sanitárias mesmo nesses locais. Assim, para evitarmos qualquer possibilidade de aumento no número de casos de Covid-19, iremos atender às recomendações para que não seja necessário intensificar essas medidas com distanciamento social mais restritivo”, destacou Cameli.

De acordo com informações do Comitê, a instabilidade nos sistemas Sivep-Gripe, Conecte-SUS, e E-SUS Notifica ocasionou a indisponibilidade das bases de dados do Ministério da Saúde, fato que gerou uma subnotificação do número de casos. Além disso, tem-se observado o crescimento no número de casos nos países fronteiriços, o que gera um grande risco ao estado, devido a forte interação entre os municípios de Brasiléia e Epitaciolândia com a província de Pando, na Bolívia, e a elevação substancial de casos nessa região.

Devido a estes e demais fatores de risco, a previsão é de que haja aumento de novos casos no período de janeiro a março, por isso a importância da continuidade de prevenção à doença com a manutenção das medidas sanitárias que determinam: evitar aglomeração e manter distanciamento de 2 metros entre as pessoas; evitar compartilhar objetos e equipamentos nos espaços públicos; uso obrigatório de máscara em todos os ambientes, entre outras.