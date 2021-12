Bairro da Glória, em Cruzeiro do Sul, será palco de queima de fogos

A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (Rbtrans), informou nesta quinta-feira, 30, que o trânsito será alterado já a partir das 21 horas por conta dos preparativos para a queima de fogos que será organizada pela prefeitura da capital na região central da cidade.

O diretor de trânsito, João Marcos Luz, disse ao ac24horas, que a interdição na ponte será feita para que a equipe da Zeladoria realize a limpeza do local e faça a retirada das lâmpadas. “Nas primeiras horas da manhã, a empresa chega e vai implantar os fogos”, destacou.

Além disso, Luz conta que durante a sexta-feira, 31, a Rua Epaminondas Jácome e a Ponte Coronel Sebastião Dantas – Ponte de Concreto, vão sofrer alterações e com isso, alerta para a atenção redobrada dos motoristas. *Quem quiser ir ao segundo Distrito, vai ter que pegar a Epaminondas Jácome e ir em direção a Ponte de Concreto. De tarde, a Rua Cunha Matos vai estar interditada no trecho do Mastro da bandeira até a drogaria. Isso é por conta da queima de fogos, com isso, vai ter concentração na Gameleira e na Orla do Mercado Velho”, explicou.

Por fim, Marcos frisou que no período noturno, todo o centro estará liberado para estacionamento, sem risco de multa. “Todo o centro vai tá liberado, bem como a região do Segundo Distrito. Vamos contar com apoio de agentes do Detran e da Polícia Militar”, comentou.