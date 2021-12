Segurança melhora no governo Gladson

Se o governador Gladson Cameli (PROGRESSISTA) vai bem na condução do combate a pandemia da Covid-19, pode se dizer que melhor ainda na Segurança Pública. Na sua gestão o Acre deixou de ser um dos estados mais violentos do Brasil. Os números não mentem: Houve uma queda recorde de 54,32% no número de mortes violentas. Os crimes eram um dos problemas mais graves quando assumiu o governo em 2019. A segurança pública era seu calcanhar de Aquiles.

A queda no número de mortes violentas também coloca o Acre abaixo da média nacional de crimes violentos. Isso se deve aos grandes investimentos feitos pelo governador, um modelo de gestão eficiente, competente e sem ingerências políticas compartilhado com a Polícia Militar, Polícia Civil e MP, Justiça acreana, além das parcerias com instituições federais como Polícias Federais, Força Nacional, MPF e Justiça Federal.

O destaque principal vai para o aparato de inteligência e da ação da Segurança Pública no combate ao narcotráfico, nos presídios com professionais mais preparados e capacitados para atuarem internamente. O governador Gladson tem compartilhado com toda a equipe o êxito de uma proposta que está dando certo. Em relação a Segurança Pública, Gladson encerra o ano de forma positiva.

. O PT pode sim ir com Jorge Para o Senado e Marcus Alexandre para o governo, por que não Cesário Braga?

. Cada eleição é uma eleição diferente!

. Chapa puro sangue já deu bons resultados!

. Na semana que vem Jorge Viana se encontra com o ex-presidente Lula para tratar da disputa no Acre.

. O PT está vendo a operação Ptolomeu como o passaporte para voltar ao poder em 2022.

. A eleição no Brasil polarizou entre Bolsonaro e Lula!

. Não existe a menor chance de uma terceira via.

. Quem não quer Bolsonaro vota no Lula mesmo contra a vontade; quem não quer Lula também vota contrariado, mas vota no Jair se acostumando.

. É o que está posto!

. O resto é o resto!

. A pior coisa para um governador é estar no meio de disputas internas seja no TCE, MP, TJ e TRE.

. Alguém sempre sai magoado de qualquer contestação!

. A ex-prefeita de Brasiléia, Leila Galvão, está sendo convidada por vários partidos para disputar uma vaga para deputado estadual ou federal.

. De deputado federal, dizem, voltou a ser uma excelente opção para o Vale do Acre.

. Leila tem uma vantagem na sua estética política:

. É honesta, simples, ética, tem palavra, é leal e sua matéria prima é a verdade, não anda com mentiras..

. Uma raridade na política!

. Consta que a renovação no Congresso Nacional será recorde mesmo com toda dinheirama a ser derramada na campanha.

. Partidos de esquerda tidos como pequenas legendas devem se fundir em uma nova sigla a exemplo do PSL e DEM, que vão formar o União Brasil.

. Só chove!

. Bom dia!