Menor é detido por tentar matar a esposa com seis facadas

Um menor faccionado de 17 anos, que tentou matar a esposa Leide Silva, 22 anos, com 6 facadas no município de Porto Walter no Dia de Natal, domingo, 25, foi detidoe já está no Centro Socioeducativo do Juruá, em Cruzeiro do Sul.

Leide foi transportada para Cruzeiro na segunda-feira, 27, onde passou por uma cirurgia no Hospital do Juruá e inspira cuidados. Ela foi atingida no fígado e na veia femoral .

Segundo testemunhas, Leide estava na residência dos avós, no Bairro Portelinha, quando o faccionado foi busca-la. Ela se recusou a ir mas ele invadiu a casa pegou a faca na cozinha e a atingiu. O avô e tio dela ainda tentaram intervir, mas jovem agiu rápido e fugiu sendo preso pelas Polícias Civil e Militar.

O delegado Rafael Távora, responsável pela delegacia de Porto Walter, cita que o menor faz parte de uma facção criminosa e é suspeito de praticar outros crimes na cidade. “Ele é suspeito também do furto a um caixa eletrônico de Porto Walter e de transportar drogas no ramal que liga o município ao Rio Juruá Mirim”, pontua o delegado