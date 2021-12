Gladson determina a secretários do governo auditorias em órgão públicos

Em solenidade realizada no Centro Integrado de Ensino e Pesquisa em Segurança Pública (Ciesp), o governador Gladson Cameli (Progressistas) entregou nesta quarta-feira, 29, equipamentos, armas e viaturas locadas para a segurança do Acre, além da entrega de 160 certificados para polícias penais de Rio Branco e Tarauacâ.

Na ocasião, o Chefe do Executivo também realizou a sanção da Lei Orgânica que regulamenta a Polícia Penal. O diretor-presidente do órgão, Arlenilson Cunha, agradeceu ao governo pela sanção da lei que deverá beneficiar a categoria em todo o Estado. “Hoje esse ato é muito importante, fica a gratidão por esse ato e parabéns ao secretário de segurança pública que avaliou a aprovação da lei orgânica da Polícia Penal”, ressaltou.

Em seu pronunciamento, Gladson disse que apesar dos investimentos, é necessário a ajuda do governo federal para fortalecer as fronteiras. “Queremos passar segurança para a população para que de fato e direito, possamos se sentir mais seguros. Esse investimento é para valorizar todos os servidores da segurança pública”, destacou.

Sobre os investimentos, Cameli salientou que nada deverá interferir no pagamento do funcionalismo da máquina estatal. “Eu estava esperando a hora certa para fazer os investimentos. Eu não trabalho com a hipótese de atrasar a folha de pagamento”, argumentou.

Em relação aos equipamentos, o governo investiu R$ 8.1 milhões. A compra vai beneficiar a Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sejusp) e os Órgãos de Segurança Pública: Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiro Militar, Instituto de Administração Penitenciária do Acre (IAPEN) e Instituto Socioeducativo do Acre- (ISE) na capital e interior do Estado.

O secretário de segurança pública, coronel Paulo César, destacou que o investimento do governo representa o esforço do governo em fortalecer a segurança do Estado. O coronel enfatizou que o governo destinou 30% da arrecadação do Detran para investimentos no setor. “Nunca houve isso antes. O governo vem entregando bem acima do que foi prometido na campanha. Só nessa gestão, o Estado reduziu os crimes patrimoniais e de homicídios. Cairmos de 419 mortes e estamos fechando o ano de 2021 com 190. É o melhor registro histórico. Isso coloca o Acre em posição favorável”, ressaltou.

Dentre os equipamentos adquiridos estão mesmos que os veículos seja por locação: 45 (quarenta e cinco) 1 (um) ano de locação de veículos marca MITSUBISHI L200 TRITON SPORT GL 2.4, 40 unidades Regulador de Pressão de Estágio 1 e 2 (Equipamentos de Mergulho), 23 unidades Kit de Respiradores de Incêndio, 1 unidade Conjunto de Detector e Avaliação de Junções, 6 unidades Estereomicroscópio, 5 unidades Macas de Resgat, 20 unidades Scanners de Mesa, 160 unidades Espingarda Semi auto Cal. 12 Benelli M3AI, 39 unidades Capacetes Balísticos R$ 80.635,00, 39 unidades Colete Balísticos, 14 unidades Drones, 3 unidades televisores, 73 unidades equipamentos e 176 unidades Legado da Força Nacional.