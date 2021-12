Após cirurgia,, quadro de saúde de Rocha apresenta estabilidade

O deputado federal Alan Rick (DEM) desembarcou nesta manhã, 30/12, no Aeroporto de Rio Branco, ao lado da esposa Michele e do filho Pedro e foi recepcionado por familiares, amigos e apoiadores. O parlamentar passou por uma cirurgia na perna direita em Brasília e vai continuar a recuperação na capital, onde deve passar a virada de ano.

Logo que desembarcou o deputado cumprimentou os familiares e amigos e conversou com jornalistas. A possível candidatura ao Senado foi o assunto mais questionado. O nome deputado federal em segundo mandato é o melhor colocado nas pesquisas entre os nomes da situação e entre todos os possíveis candidatos lidera a preferência dos eleitores já a frente do petista Jorge Viana, que ainda não decidiu se disputará o senado ou o governo.

Alan Rick reafirmou que está com o nome à disposição e que fica feliz com o que as pesquisas têm mostrado, mas ressaltou que a preocupação agora é aproveitar o último ano como deputado para ajudar mais o Acre. “Tenho dito, desde a primeira pesquisa, que meu nome foi colocado pelo povo antes de qualquer manifestação da minha parte e está a disposição. Estou feliz com o crescimento da quantidade de eleitores que têm enxergado no trabalho desenvolvido até aqui uma esperança de dias melhores. Estou focado em fazer mais em 2022 que é o último ano do meu segundo mandato como deputado federal” – disse Alan.

Já na área do estacionamento, os amigos organizaram apresentações artísticas como demonstração de carinho e agradecimento pelo trabalho.

O administrador Joel Costa fez uma apresentação musical de voz e violão. “Foi um ano de provações que tocaram na saúde da família dele, dos que lhe são mais preciosos. Quem não se identificou com a história que graças a Deus acabou bem e hoje podemos ver ele, Michele e Pedro juntos. Agora precisou passar por essa cirurgia. Fiz questão de estar aqui para receber esse amigo, que também é nosso deputado federal e se Deus quiser será nosso senador. Vim demostrar o carinho que tenho por ele e que ele pode contar comigo para qualquer coisa” – disse.

O acreano Thiago Medeiros, médico formado na Bolívia, disse que foi agradecer o deputado pelo trabalho realizado em prol dos médicos brasileiros formados no exterior. “Ele tem feito muito por nós. Fez o Revalida acontecer como nossa legislação prevê, tem sido a nossa voz no Congresso Nacional, no Ministério da Saúde, no INEP. Quando soube que ele chegaria hoje e que alguns amigos vinham recebê-lo, decidi vir também para agradecer por toda essa força.” – explicou.

Os presidentes da executiva estadual e municipal do Democratas, Jairo Cassiano e Oton Sales, representantes da juventude do DEM/AC, o vereador de Rio Branco Francisco Piaba, o presidente da Câmara de Vereadores de Capixaba, vereador Amilton Cunha, o prefeito de Capixaba Manoel Maia, o diretor da Fundação Hospitalar João Paulo e o diretor do IEPTEC Francineudo Costa estiveram presentes.

Alan Rick finalizou com um agradecimento pela recepção. “Muito obrigado aos amigos que deixaram seus afazeres no penúltimo dia do ano para estarem aqui nessa demonstração de carinho por mim e pela minha família. Contem comigo, sempre! Que o ano que vem seja de vitórias! Feliz 2022 a todos!” – finalizou.