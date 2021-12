Presos de Cruzeiro do Sul estão gripados e serão avaliados por médico

As empresas que fazem viagens terrestres entre Rio Branco e Cruzeiro do Sul aumentaram a frota de ônibus para atender o maior fluxo de passageiros neste período de final de ano do Vale do Juruá para a capital e no sentido contrário.

O representante da Transacreana em Cruzeiro do Sul, Francisco Virgulino, conta que no ano passado , por causa da pandemia de Covid-19, não houve muita procura, ao contrário deste ano.

De Cruzeiro do Sul para Rio Branco que só tinha um ônibus saindo às 7 horas da manhã agora no final do ano, tem outro às 15 horas. À noite, que saiam dois ônibus às 19 horas, agora chegam a sair até quatro para acomodar todos os passageiros que se deslocam para Rio Branco.

“Ano passado as pessoas se restringiram, mas este ano a procura cresceu igual nos dois sentidos da viagem por isso aumentamos a frota com ônibus de dois pisos e também os convencionais . Tem muita gente viajando para passar as festas de fim de ano com a família e também de férias”, cita Virgulino.

O valor da passagem do ônibus de dois pisos, o semi leito, teve um reajuste, passando de R$ 150 para R$ 182. O ônibus convencional segue com valor de R$ 150 por passageiro. O percurso de ônibus entre Rio Branco e Cruzeiro do Sul é feito em 13 horas e meia.

Lotação também teve reajuste

Os táxis lotação que fazem a linha entre Cruzeiro do Sul e Rio Branco, também tiveram um reajuste no valor cobrado por cada passageiro, passando de R$ 200 para R$ 230. O percurso é feito em cerca de 8 a 9 horas.