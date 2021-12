Prefeitura de Brasileia segue asfaltando ruas da cidade

O governo do Acre realizou a entrega de presentes da campanha “Faça uma Criança Feliz no Natal” em diversas comunidades carentes do estado.

A Campanha buscou proporcionar um Natal feliz para crianças que se encontram em situação de vulnerabilidade social. Em Rio Branco, a campanha arrecadou mais de 1.800 brinquedos.

A entrega de brinquedos foi feita para 70 crianças que frequentam o Centro de Educação Infantil Alternativo Pequena Thaysla Jairine, no Educandário Santa Margarida e no ramal do Panorama, localizado no bairro São Francisco.

Em Cruzeiro do Sul

Na segunda maior cidade do estado, a campanha conseguiu arrecadar mais de 1.000 brinquedos. A entrega para as crianças do bairro Novo Miritizal contou com a participação de servidores e gestores do Samu, da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema), da Maternidade e da Coordenação Regional de Saúde, que felicitaram mais de 200 crianças da comunidade.