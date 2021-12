Família de jovem que morreu em Hospital confirma demora no atendimento

A prefeitura de Cruzeiro do Sul pagou nesta quarta feira, 29, o salário de dezembro dos servidores públicos e para os professores e demais trabalhadores , o abono do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – Fundeb.

Para os professores são R$ 3.400 somando R$ 14.500 do abono em parcelas pagas desde maio. Para os servidores de apoio e administrativos com nível superior na área educacional, o valor é R$ 5.400 e para os servidores de apoio, serventes, merendeiras e vigias são R$ 2.000 .

Com isso, circulam na economia local nestes últimos dias do ano R$ 15, 7 milhões relativos aos pagamentos da prefeitura aos seus servidores.

Para o prefeito Zequinha Lima o pagamento do salário em dia e o abono do Fundeb para professores e demais servidores da Educação, é uma questão de valorização e responsabilidade.

“Para nós valorizar o servidor público é uma questão de responsabilidade com os funcionários, suas famílias e com a economia da cidade de Cruzeiro do Sul, pois sabemos do impacto positivo da folha de pagamento do município no comércio e serviços da cidade”, disse.

O 13° dos servidores foi pago no dia 18 de dezembro, somando R$8,3 milhões.

“Sabemos que pagar salários em dias não é mais do que a obrigação do gestor, mas para que aconteça existe um esforço e comprometimento de toda gestão por uma execução orçamentária rigorosamente responsável, levando em consideração os recursos de cada secretaria ou órgão municipal e a lei de responsabilidade fiscal, entre outras. Seguiremos sempre tratando as contas públicas com respeito. E desejamos a todos, um Feliz Ano Novo”, concluiu o prefeito Zequinha Lima.